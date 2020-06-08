Дизайнер на ставку

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт4 заявки1272 просмотра

Нужен дизайнер на ставку для создания фото+видео креативов (до 10 сек) под рекламные посты в соц. сетях.

С предложениями писать в лс @andr_ww

5 лет назад
guest_15735608226581
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Иконки и Пиксель-арт
Даниил
 
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Артем
 
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5 лет назад

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