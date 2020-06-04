Надо сделать футаж для ютюб иконки

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка208 просмотров

нужно сделать красивые иконки для ютюб футаж нежные  красивые соц сети инстраграм вконтакте и тик ток в пишите в них мои ники это короткое видео .

5 лет назад
natusik557
Наталья 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

daniil_furashov
Даниил 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$4
1 день
спасибо я довольна
Все хорошо, работать приятно и понятно! Готов к дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

daniil_furashov
Даниил 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать иконки-предметы

    $8

    Нарисовать 27 предметов: Горстка опилокБревно *Дрова (палено) *Доска *Балка *Брусок *Шпала *Пачка бумагиПачка картонаКлейкие стикерыБумажный пакетКартонная коробкаТетрадкаРучка *Шкатулка *Гитара *Флейта *Барабан *Лампа *Стул *Стелаж *Стол *Шкаф *Дверь *Окно *Табуретка *Тумбочка *----------------------------- * Помеченные предметы должны иметь несколько цветов (Древесина: ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать иконки

    Необходимо нарисовать два шрифта-иконки (для css) в стиле как на прикрепленном файле. - сканер (документов) - смартфон. В предложении указать стоимость и срок.

    CSS
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать предметы-иконки

    $7

    Нарисовать 27 предметов: Горстка опилокБревно *Дрова (палено) *Доска *Балка *Брусок *Шпала *Пачка бумагиПачка картонаКлейкие стикерыБумажный пакетКартонная коробкаТетрадкаРучка *Шкатулка *Гитара *Флейта *Барабан *Лампа *Стул *Стелаж *Стол *Шкаф *Дверь *Окно *Табуретка *Тумбочка *----------------------------- * Помеченные предметы должны иметь несколько цветов (Древесина: ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Фоны для сайта

    Нужны изображения для фона сайта  3 шт   Тематика продажа карбоновых виолончелей  Оформление в черных тонах Ориентированный  стиль  http://www.newjumoconcept.com/en/

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад