Рамка для стрима на ютуб

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт8 заявок435 просмотров

Сделать нужно рамку для стримов наподобии вот такой с такими же размерами , но без надписей . Оригинальную! Надписи будут добавляться самостоятелно. 

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