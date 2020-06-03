Нужен дизайнер на ставку для создания фото+видео креативов (до 10 сек) под рекламные посты в соц. сетях. С предложениями писать в лс @andr_ww
Рамка для стрима на ютуб
Сделать нужно рамку для стримов наподобии вот такой с такими же размерами , но без надписей . Оригинальную! Надписи будут добавляться самостоятелно.
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