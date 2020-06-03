Настроить favicon

Всем привет. Нужен логотип для игрового сервера gta 5. Может фигурировать с словом life. Если нужна ещё какая-то информация, отвечу исполнителю)
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