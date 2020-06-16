Отрисовать бейджи

Для мобильного приложения требуется комплект картинок (награды за достижения) в количестве 19 шт. Картинки должны быть отрисованы в едином стиле и учитывать цвета интерфейса (скрины пришлю). Ориентировочный стиль: плоский чистый минимализм. Примеры прикрепляю. Также пришлю таблицу, где есть идеи сюжетов для бейджей, однако вы можете предложить свои идеи.

Если сработаемся, то сможем продолжить сотрудничать как по этому, так и по другим интересным проектам.