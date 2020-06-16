Отрисовать бейджи

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен18 заявок485 просмотров

Для мобильного приложения требуется комплект картинок (награды за достижения) в количестве 19 шт. Картинки должны быть отрисованы в едином стиле и учитывать цвета интерфейса (скрины пришлю). Ориентировочный стиль: плоский чистый минимализм. Примеры прикрепляю. Также пришлю таблицу, где есть идеи сюжетов для бейджей, однако вы можете предложить свои идеи. 

Если сработаемся, то сможем продолжить сотрудничать как по этому, так и по другим интересным проектам.

5 лет назад
shmatov
Сергей 
40 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

Julia_Kuz
Юлия 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$100
5 дней
Заказ был выполнен качественно и гораздо ранее оговоренного срока. Юлия продуктивно генерирует идеи, ориентируется в трендах и прекрасно владеет инструментами. Однозначно продолжу сотрудничество, если такая потребность появится.
Очень приятный в сотрудничестве человек. Четко поставлена задача, понятные комментарии, быстрая оплата. Буду рада дальнейшим задачам

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