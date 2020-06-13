Отрисовать в векторе 9 не сложных иконок

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Завершен7 заявок280 просмотров

По 300р/шт

референсы есть

на выходе нужен vsg

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5 лет назад
Ye-riia
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

Игорь
 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
111 отзывов
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
#1
Иконки и Пиксель-арт
Иван
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Слипченко
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
2 отзыва(-2)
5 лет назад
Wolfina
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7 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад
Марина
 
29 лет
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Была
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5 лет назад
Виктор
 
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Был
16 дней назад
68 отзывов
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