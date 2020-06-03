Сделать иконки на сайт по шаблону

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт31 заявка1086 просмотров

Необходимо отрисовать 15 иконок для магазина одежды. Шаблон и пример:

https://yadi.sk/i/ox96Q7wABzJWvg

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