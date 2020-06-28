Создать набор иконок для сайта

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Завершен39 заявок766 просмотров

Необходимо создать набор одноцветных иконок для сайта в сфере коневодства (разведение лошадей, катание на лошадях, экипировка для лошадей и наездников и т.д.).

Примерный стиль иконок https://www.flaticon.com/packs/equestrian (простые линии, один цвет, достаточно детализированы, но без множества мелких элементов).

Список иконок с пожеланиями дам выбранному исполнителю.

Заказ будет в несколько этапов. Первый этап - 10-12 иконок, на следующих этапах список иконок будет дополняться. 

Поэтому оплата сдельная. Укажите, пожалуйста, стоимость за 1 иконку.

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5 лет назад
Fujin
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4 года назад
51 отзыв

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 часов назад
5 лет назад
$30
7 дней
Анна отлично справилась с заданием. В стилистику и реализацию попала с первого раза, прямо то, что я хотел. В итоге из 11 иконок только в 2х потребовались мелкие доработки, которые Анна тут же сделала. Отличная работа, спасибо! Рекомендую как талантливого и профессионального дизайнера. Определенно буду сотрудничать и в будущем.
От сотрудничества с Михаилом остались исключительно положительные впечатления. Михаил - очень вежливый и приятный в общении заказчик. Оплата была своевременной и в полном объеме. Рекомендую Михаила как отличного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!

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