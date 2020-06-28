Создать набор иконок для сайта

Необходимо создать набор одноцветных иконок для сайта в сфере коневодства (разведение лошадей, катание на лошадях, экипировка для лошадей и наездников и т.д.).

Примерный стиль иконок https://www.flaticon.com/packs/equestrian (простые линии, один цвет, достаточно детализированы, но без множества мелких элементов).

Список иконок с пожеланиями дам выбранному исполнителю.

Заказ будет в несколько этапов. Первый этап - 10-12 иконок, на следующих этапах список иконок будет дополняться.

Поэтому оплата сдельная. Укажите, пожалуйста, стоимость за 1 иконку.

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