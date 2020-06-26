Поменять цвет логотипу

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Завершен6 заявок322 просмотра

Добрый день, нужно поменять цвет логотипу 

5 лет назад
mazal22
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Всё сделанно на высшем уровне, все требования выполнила быстрее чем за 10 мин . Рекомендую.
Все супер! Рекомедую

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#1
Иконки и Пиксель-арт
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