Есть директория с 1000 изображений Необходимо для каждого подобрать аналог и сохранить с такими же параметрами Размер: 300х300 Тип файла: PNG (прозрачный фон) Стиль: реальные предметы Названия: сохранить ...
Обработать favicon
Добрый день,
при генерации favicon 16x16 получается некрасивый рисунок. С 32х32 проблем нет, только с 16х16
Задача создать красивый 16х16. Файл в приложении
Ставьте сразу конечную цену.
Оплата на кредитную карту.
С уважением Виктор
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