Обработать favicon

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Завершен9 заявок915 просмотров

Добрый день,

при генерации favicon 16x16 получается некрасивый рисунок. С 32х32 проблем нет, только с 16х16

Задача создать красивый 16х16. Файл в приложении

Ставьте сразу конечную цену.

Оплата на кредитную карту.

С уважением Виктор

5 лет назад
tjabu
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Выбранный исполнитель

Wolfina
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работать вместе было очень просто и легко
Все супер!) Рекомендую

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