tjabu

Виктор Шляйхер tjabu

 
48 летГермания/Штутгарт
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
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  • Сфотографировать товар и качественно обработать фотографии

    Товар: кабель с текстильной оплёткой. https://www.google.com/search?sca_esv=579077719&amp;sxsrf=AM9HkKlKSEFADR5MbmquE84t0juYa9pZ9A:1698996286842&amp;q=textilkabel&amp;tbm=isch&amp;source=lnms&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwj9i5uxpqeCAxVPX0EAHdZ9AsIQ0pQJegQIEBAB&amp;biw=1745&amp;bih=846&amp;dpr=1.1 Количество цветов 15 По 2 фотогафии на цвет. Количество пикселей и правильное освещение при фотографировании очень важно. Цвет на фотографии должен совпадать с оригиналом. Размер ...

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Обработка фотографий товара в фотошопе, замена цвета

    Доброго времени суток. Есть кабель с текстильной оплёткой 30 цветов. Необходимо создать продающие изображения. Есть готовые фотографии не очень хорошего качества нескольких цветов. Пытался сам, но какие то цвета неоновые получаются. Работа в режиме онлайн трансляции ...

    Обработка фотографий17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать модули снятия продаж с онлайн магазинов на PHP

    Доброго времени суток, Если знаете только один или несколько магазинов - тоже пишите. необходимо создать модули для следующих онлайн магазинов: Shopware xt-Commerce JTL-Shop Magento WooCommerce PrestaShop Plentymarket OXID eSale AfterBuy OpenCart Lightspeed Shopify nopCommerce и других европейских (русские не интересны) [b]Суть работы модуля: [/b]У нас есть своя бухгалтерская программа. Пользователь должен иметь ...

    PHPOpenCartWooCommerceMagentoPrestashop
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разобраться с API Amazon (снятие продаж)

    Доброго времени суток.  Обращайтесь только, если у Вас был опыт. Если есть опыт с другими европейскими маркетплейсами, то тоже интересно.  С уважением, Виктор

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • DevOps настройка CI/CD

    Нужно проработать CI/CD Для react + dot .net .core в связке с любой удобной системой TeamCity, Gitlab или что то другое. Есть сервер уже с установленым гитлабом, но можно и другое. Я лично работал с TeamCity, ...

    HTMLReact
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • C# + WPF Модуля для создания шаблонов документов, печать + PDF

    Доброго времени суток В приложении есть тестовое задание и само задание.  Последовательность работы: 1. Выполняете тестовое задание и сообщаете за какое время его сделали. 2. Мы его проверяем на правильность написания кода.  3. Если код написан правильно, то ...

    Angular
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Проблема с гридами десктопного приложения на DevExpress (C#)

    Добрый день, существует проблема объединения строк на DevExpress. Подробное описание в ТЗ. Пишите сразу конечную цену и срок. Антибот: Начинайте со слов: "Знаком(а) с DevExpress" Оплата на карту.  С уважением Виктор

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен дизайн под ключ

    Я ищу UX/UI дизайнера + верстальщика (один исполнитель или команда), который поможетсделать дизайн и структуру сайта (десктоп и мобильная версия) для агригатора почтовых отправлений и собственной разаботанной ERP системы для онлайн магазинов и маркет плейсов: - ...

    Логотип для сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу UX/UI дизайнера для разработки дазайна сайта (десктоп и мобильную)

    Я ищу UX/UI дизайнера, который поможет сделать дизайн и структуру сайта (десктоп и мобильная версия) для агригатора почтовых отправлений и собственной разаботанной ERP системы для онлайн магазинов и маркет плейсов:  - главнаястраница  - 14 разделов второго уровня На данный момент есть ...

    Логотип для сайта
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу UX/UI дизайнера для разработки дазайна сайта (десктоп и мобильную)

    ЗАКАЗ БУДЕТ ВЫСТАВЛЕН ЗАНОВО, в этом есть ошибки Я ищу UX/UI дизайнера, который поможет сделать дизайн и структуру сайта (десктоп и мобильная версия) для агригатора почтовых отправлений и собственной разаботанной ERP системы для онлайн магазинов и маркет ...

    Логотип для сайта
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переделать иконки

    Здравствуйте, есть 6 иконок, которые нужно переделать. проблема заключается в том, они не однотипные, и при уменьшении на мониторе до размеров 4,5-5 мм все, кроме последней иконки становятся нечитаемыми. Иконки дожны оповещать о статусе посылки Статусы (номера соответствуют ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Обработать favicon

    Добрый день, при генерации favicon 16x16 получается некрасивый рисунок. С 32х32 проблем нет, только с 16х16 Задача создать красивый 16х16. Файл в приложении Ставьте сразу конечную цену. Оплата на кредитную карту. С уважением Виктор

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Десктопное приложение на DevExpress или его аналоге

    Добрый день,  краткий обзор задания тут: [url=https://youtu.be/mJRVkZYjx0E]https://youtu.be/mJRVkZYjx0E[/url] ТЗ будет разрабатываться в процессе сообща, поэтому если любите изобретать, то это точно для Вас. Проект большой, заданий очень много. Обязательно напишите опыт работы на DevExpress, сколько на нем пишите и ...

    PHP
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно найти контакты руководителя фирмы (на сайте компании)

    $65

    Нужно найти контакты руководителя фирмы (на сайте компании)  и внести их в Excel таблицу. Поиск будет вестись на немецком рынке компаний. Инструкция с подробным описанием как вести поиск будет предоставлена. В среднем на поиск контакта или ...

    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Найти прямые контактные электронные адреса руководителей 1000 фирм

    Здравствуйте Дарина, в приложении два файла на обработку начиная с понедельника 20.04. В сумме оба файла составляют чуть больше тысячи адресов (тест).   Прошу начать с файла GmbH_TOP500_2 после чего перейти к файлу GmbH_agent_2. По окончанию ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Тестовое задание на C# (десктопное приложение)

    Добрый день,  краткий обзор задания тут: [url=https://youtu.be/mJRVkZYjx0E]https://youtu.be/mJRVkZYjx0E[/url] ТЗ будет разрабатываться в процессе сообща, поэтому если любите изобретать, то это точно для Вас. Проект большой, заданий очень много. Обязательно напишите опыт работы на C#, сколько на нем пишите и ...

    PHP
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка сервера под управлением CentOS 7

    Здравствуйте, Необходимо помочь  нашему сис.админу настроить сервер под управлением CentOS 7. На сервере работает Plesk, nginx. Необходимо настроить nginx таким образом, чтобы по url типа https://site.com/application осуществлялось проксирование на заранее определённый порт. Созвон должен осуществляться в skype с ...

    NginxCentOS
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Парсер

    Здравствуйте, есть необходимость в создании парсера. ТЗ и пример базы в файлах. Прошу отдельное внимание уделить кодировке, умлауты не должны быть сломаны. Для проверки: в ID 25147 есть умлаут Просьба писать сразу конечную цену и точный срок выполнения. С ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Исправить ошибки и проинструктировать программиста. Язык C#

    Здравствуйте,  наш программист к сожалению не владеет достаточным опытом и ему необходима помощь. Во вложении найдете вопросы на которые необходим ответ. Обращайтесь, если Вы уже знаете как на них ответить. Вопросы будут появляться постоянно, поэтому также заинтересованы в ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$100
10 баллов
3 года назад
DevOps настройка CI/CD
приятный адекватный заказчик
Присоединюсь к вышеизложенным отзывам, все было на высшем уровне.
Ответный отзыв
At-1
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$15
10 баллов
3 года назад
Переделать иконки
Отличный заказчик, было приятно работать. Рекомендую
Прекрасный дизайнер
Ответный отзыв
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Обработать favicon
Все супер!) Рекомендую
работать вместе было очень просто и легко
Ответный отзыв
VineZip
43 годаАвстрия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва(-1)
$30
10 баллов
4 года назад
Парсер
Отличный заказчик. Чётко поставленная задача. Своевременная оплата.
Молодец, справился, похвально
Ответный отзыв
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$17
10 баллов
4 года назад
Настройка сервера под управлением CentOS 7
Очень рад сотрудничеству! Виктор - хороший профессионал!
спасибо за помощь
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