Товар: кабель с текстильной оплёткой. https://www.google.com/search?sca_esv=579077719&sxsrf=AM9HkKlKSEFADR5MbmquE84t0juYa9pZ9A:1698996286842&q=textilkabel&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwj9i5uxpqeCAxVPX0EAHdZ9AsIQ0pQJegQIEBAB&biw=1745&bih=846&dpr=1.1 Количество цветов 15 По 2 фотогафии на цвет. Количество пикселей и правильное освещение при фотографировании очень важно. Цвет на фотографии должен совпадать с оригиналом. Размер ...
- Фотосъемка2 заявкиЗакрытмесяц назад
Настроить Amazon SP-API (только с опытом) И обучить нашего программиста Сообшения от разработчиков без опыта работы с Amazon SP-API будут игнорироваться. Посредники тоже не интересны.Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Доброго времени суток. Есть кабель с текстильной оплёткой 30 цветов. Необходимо создать продающие изображения. Есть готовые фотографии не очень хорошего качества нескольких цветов. Пытался сам, но какие то цвета неоновые получаются. Работа в режиме онлайн трансляции ...Обработка фотографий17 заявокЗакрыт2 года назад
Доброго времени суток, Если знаете только один или несколько магазинов - тоже пишите. необходимо создать модули для следующих онлайн магазинов: Shopware xt-Commerce JTL-Shop Magento WooCommerce PrestaShop Plentymarket OXID eSale AfterBuy OpenCart Lightspeed Shopify nopCommerce и других европейских (русские не интересны) [b]Суть работы модуля: [/b]У нас есть своя бухгалтерская программа. Пользователь должен иметь ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Доброго времени суток. Обращайтесь только, если у Вас был опыт. Если есть опыт с другими европейскими маркетплейсами, то тоже интересно. С уважением, ВикторБазы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад
Нужно проработать CI/CD Для react + dot .net .core в связке с любой удобной системой TeamCity, Gitlab или что то другое. Есть сервер уже с установленым гитлабом, но можно и другое. Я лично работал с TeamCity, ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Доброго времени суток В приложении есть тестовое задание и само задание. Последовательность работы: 1. Выполняете тестовое задание и сообщаете за какое время его сделали. 2. Мы его проверяем на правильность написания кода. 3. Если код написан правильно, то ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день, существует проблема объединения строк на DevExpress. Подробное описание в ТЗ. Пишите сразу конечную цену и срок. Антибот: Начинайте со слов: "Знаком(а) с DevExpress" Оплата на карту. С уважением ВикторПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Я ищу UX/UI дизайнера + верстальщика (один исполнитель или команда), который поможетсделать дизайн и структуру сайта (десктоп и мобильная версия) для агригатора почтовых отправлений и собственной разаботанной ERP системы для онлайн магазинов и маркет плейсов: - ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт3 года назад
Я ищу UX/UI дизайнера, который поможет сделать дизайн и структуру сайта (десктоп и мобильная версия) для агригатора почтовых отправлений и собственной разаботанной ERP системы для онлайн магазинов и маркет плейсов: - главнаястраница - 14 разделов второго уровня На данный момент есть ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт3 года назад
ЗАКАЗ БУДЕТ ВЫСТАВЛЕН ЗАНОВО, в этом есть ошибки Я ищу UX/UI дизайнера, который поможет сделать дизайн и структуру сайта (десктоп и мобильная версия) для агригатора почтовых отправлений и собственной разаботанной ERP системы для онлайн магазинов и маркет ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, есть 6 иконок, которые нужно переделать. проблема заключается в том, они не однотипные, и при уменьшении на мониторе до размеров 4,5-5 мм все, кроме последней иконки становятся нечитаемыми. Иконки дожны оповещать о статусе посылки Статусы (номера соответствуют ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день, при генерации favicon 16x16 получается некрасивый рисунок. С 32х32 проблем нет, только с 16х16 Задача создать красивый 16х16. Файл в приложении Ставьте сразу конечную цену. Оплата на кредитную карту. С уважением ВикторИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день, краткий обзор задания тут: [url=https://youtu.be/mJRVkZYjx0E]https://youtu.be/mJRVkZYjx0E[/url] ТЗ будет разрабатываться в процессе сообща, поэтому если любите изобретать, то это точно для Вас. Проект большой, заданий очень много. Обязательно напишите опыт работы на DevExpress, сколько на нем пишите и ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $65
Нужно найти контакты руководителя фирмы (на сайте компании) и внести их в Excel таблицу. Поиск будет вестись на немецком рынке компаний. Инструкция с подробным описанием как вести поиск будет предоставлена. В среднем на поиск контакта или ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте Дарина, в приложении два файла на обработку начиная с понедельника 20.04. В сумме оба файла составляют чуть больше тысячи адресов (тест). Прошу начать с файла GmbH_TOP500_2 после чего перейти к файлу GmbH_agent_2. По окончанию ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день, краткий обзор задания тут: [url=https://youtu.be/mJRVkZYjx0E]https://youtu.be/mJRVkZYjx0E[/url] ТЗ будет разрабатываться в процессе сообща, поэтому если любите изобретать, то это точно для Вас. Проект большой, заданий очень много. Обязательно напишите опыт работы на C#, сколько на нем пишите и ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, Необходимо помочь нашему сис.админу настроить сервер под управлением CentOS 7. На сервере работает Plesk, nginx. Необходимо настроить nginx таким образом, чтобы по url типа https://site.com/application осуществлялось проксирование на заранее определённый порт. Созвон должен осуществляться в skype с ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте, есть необходимость в создании парсера. ТЗ и пример базы в файлах. Прошу отдельное внимание уделить кодировке, умлауты не должны быть сломаны. Для проверки: в ID 25147 есть умлаут Просьба писать сразу конечную цену и точный срок выполнения. С ...Системное программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте, наш программист к сожалению не владеет достаточным опытом и ему необходима помощь. Во вложении найдете вопросы на которые необходим ответ. Обращайтесь, если Вы уже знаете как на них ответить. Вопросы будут появляться постоянно, поэтому также заинтересованы в ...Базы данных2 заявкиЗакрыт4 года назад