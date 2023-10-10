Сфотографировать товар и качественно обработать фотографии

Требуется предметные фото для маркетплейсов, 4-5 видов свечей, живу в Москве.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Товар: кабель с текстильной оплёткой. https://www.google.com/search?sca_esv=579077719&sxsrf=AM9HkKlKSEFADR5MbmquE84t0juYa9pZ9A:1698996286842&q=textilkabel&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwj9i5uxpqeCAxVPX0EAHdZ9AsIQ0pQJegQIEBAB&biw=1745&bih=846&dpr=1.1
Количество цветов 15
По 2 фотогафии на цвет.
Количество пикселей и правильное освещение при фотографировании очень важно. Цвет на фотографии должен совпадать с оригиналом.
Размер фотографий выводимых на экране
5х5 мм
100х100 мм
200х200 мм
Пример, см файл.
Товар вышлю в любую точку Украины или Евросоюза
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