Знятись в вiдеоролику та озвучити його

Юбка длинная, чёрная , будет сборная сьемка. Дедлайн 29-30 сентября
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня, необхіден актор який готовий знятись у відео, стиль відео , фейк викритя, повне тз та сценарій дам після угоди ( посилання на приклад - https://drive.google.com/file/d/1Ef5Cw9VcBH0ItFwfy6N9LwGzrkga6GO3/view?usp=sharing )
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