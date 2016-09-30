tristan_nuit

Игорь tristan_nuit

 
33 годаУкраина/Кривой Рог
9 лет на фриланс-бирже
Был
19 дней назад
иллюстрация, дизайн полиграфической и электронной продукции, закупка РАСТРОВЫХ и ВЕКТОРНЫХ изображений с фотобанков по приятным ценам =)

иллюстратор, дизайнер

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Предоставляю услуги в области веб-дизайна, дизайна полиграфической продукции, айдентики, иллюстрации. 

Работаю в:

  • Adobe Photoshop 
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Flash Professional
  • CorelDraw

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                                                   Практически постоянный online!

                                                                           ***

                   

Оплата:

  • Приватбанк
  • Webmoney
Мое портфолио :

Победитель в конкурсах:

https://www.weblancer.net/contests/illyustratcii-i-risunki-11/sozdanie-printa-na-futbolki-dlya-moego-brenda-829996/

Рад буду сотрудничеству - обращайтесь : )

FlashCorelDRAWIllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-10
Фотосъемка
ТОП-20
Шрифты
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Отзывы заказчиков
kievvoin
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Создание принта на футболки для моего бренда.
Спасибо.
Все прошло отлично, спасибо за интересный конкурс!
Ответный отзыв
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Разработать логотип в стиле винтажной флористики
Спасибо Игорю за качественную и быструю работу. Всегда на связи, быстро отвечает. Ну и, конечно, терпеливый исполнитель. Это тоже огромный плюс. Спасибо!
Все прошло отлично, лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
maxeam
Максим 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Убрать фон с картинок (5 шт.)
Работа выполнена хорошо. Доволен сотрудничеством. Спасибо
Все прошло хорошо, лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Создать логотип
За долгие годы работы еще не встречал человека, объединившего в себе настолько как Игорь и дизайнерский вкус и профессионализм в реализации проектов. Спасибо. Наилучшие рекомендации.
с Алексеем сотрудничаем уже второй раз, и второй раз все проходит замечательно, грамотная постановка задачи, приятное общение, своевременная оплата. только лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Cleannes
Елена 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$60
9 баллов
7 лет назад
Нарисовать персонажей для сайта
Игорь качественно справился с работой. Спасибо!)
Все прошло отлично. Рекомендую! =)
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
39 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#59
Логотипы и Знаки
26 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#114
Обработка фотографий
9 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#64
Верстка полиграфии
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 часа
#127
Фотосъемка
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#6
Шрифты
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#11
Дизайн продукции
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 часа
#117
Анимация
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#135
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#233
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#277
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