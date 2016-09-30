Игорь tristan_nuittristan_nuit
33 годаУкраина/Кривой Рог
9 лет на фриланс-бирже
Был
19 дней назад
иллюстрация, дизайн полиграфической и электронной продукции, закупка РАСТРОВЫХ и ВЕКТОРНЫХ изображений с фотобанков по приятным ценам =)
иллюстратор, дизайнер
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Предоставляю услуги в области веб-дизайна, дизайна полиграфической продукции, айдентики, иллюстрации.
Работаю в:
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe Flash Professional
- CorelDraw
Практически постоянный online!
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Оплата:
- Приватбанк
- Webmoney
Победитель в конкурсах:
https://www.weblancer.net/contests/illyustratcii-i-risunki-11/sozdanie-printa-na-futbolki-dlya-moego-brenda-829996/
Рад буду сотрудничеству - обращайтесь : )
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-10— Фотосъемка
ТОП-20— Шрифты
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Портфолио
- Логотипы и Знаки220 просмотров
- Пакет стикеров703 просмотра
- Пакет стикеров526 просмотров
- Пакет стикеров610 просмотров
- Пакет стикеров428 просмотров
- Логотип для организации362 просмотра
- Логотип для мастерской авторской деревообработки2424 просмотра
- Логотип для SEO-компании416 просмотров
- Логотип для Вилнес Клуба346 просмотров
- Логотип для рок-группы "Mlekra"352 просмотра
- Логотип для волонтерской организации503 просмотра
- Логотип для интернет-портала317 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
7 лет назад
Ответный отзыв
Все прошло отлично, спасибо за интересный конкурс!
$30
10 баллов
7 лет назад
Спасибо Игорю за качественную и быструю работу. Всегда на связи, быстро отвечает. Ну и, конечно, терпеливый исполнитель. Это тоже огромный плюс. Спасибо!
Ответный отзыв
Все прошло отлично, лучшие рекомендации!
$10
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена хорошо. Доволен сотрудничеством. Спасибо
Ответный отзыв
Все прошло хорошо, лучшие рекомендации!
$25
10 баллов
7 лет назад
За долгие годы работы еще не встречал человека, объединившего в себе настолько как Игорь и дизайнерский вкус и профессионализм в реализации проектов. Спасибо. Наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
с Алексеем сотрудничаем уже второй раз, и второй раз все проходит замечательно, грамотная постановка задачи, приятное общение, своевременная оплата. только лучшие рекомендации!
$60
9 баллов
7 лет назад
Игорь качественно справился с работой. Спасибо!)
Ответный отзыв
Все прошло отлично. Рекомендую! =)
Иллюстрации и Рисунки
39 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#59
Логотипы и Знаки
26 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#114
Обработка фотографий
9 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#64
Верстка полиграфии
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 часа
#127
Фотосъемка
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#6
Шрифты
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#11
Дизайн продукции
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 часа
#117
Анимация
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#135
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#233
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#277