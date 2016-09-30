Создать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок289 просмотров
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Требуется создать логотип для сайта - базы данных ресторанов, основанный на графической доработке доменного имени. Спасибо.

7 лет назад
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
tristan_nuit
Игорь 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 лет назад
$25
3 дня
За долгие годы работы еще не встречал человека, объединившего в себе настолько как Игорь и дизайнерский вкус и профессионализм в реализации проектов. Спасибо. Наилучшие рекомендации.
с Алексеем сотрудничаем уже второй раз, и второй раз все проходит замечательно, грамотная постановка задачи, приятное общение, своевременная оплата. только лучшие рекомендации!