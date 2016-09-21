# 1 — $ 50 # 2 — $ 10

Необходимо разработать логотип для компании, которая занимается заправкой картриджей и ремонтом оргтехники.

Цвета можно использовать любые.

Главное логотип должен быть запоминающийся, дерзкий (но в меру).

Просьба предоставлять варианты с примерами применения (вывеска, визитка, баннер).

Более подробное техническое задание:

1. Логотип должен быть бросающимся в глаза (брать юмором, либо дерзостью, либо чем-то еще).

2. Логотип не должен быть абстрактным.

3. У организации нет названия. Название будет определяться на основании логотипа. Его Вам придумывать не надо.

4. Не стоит использовать в логотипе спектр цветной печати (делать упор на цветную печать).