Логотип для компании, которая занимается заправкой картриджей

$60
Логотипы и ЗнакиЗакрыт21 заявка1056 просмотров
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#1$50
#2$10

Необходимо разработать логотип для компании, которая занимается заправкой картриджей и ремонтом оргтехники.

Цвета можно использовать любые.

Главное логотип должен быть запоминающийся, дерзкий (но в меру).

Просьба предоставлять варианты с примерами применения (вывеска, визитка, баннер).

Более подробное техническое задание:

1.      Логотип должен быть бросающимся в глаза (брать юмором, либо дерзостью, либо чем-то еще).

2.      Логотип не должен быть абстрактным.

3.      У организации нет названия. Название будет определяться на основании логотипа. Его Вам придумывать не надо.

4.      Не стоит использовать в логотипе спектр цветной печати (делать упор на цветную печать).

7 лет назад
Exdzel
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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