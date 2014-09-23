Нужно изготовить два видеоролика. Транслироваться они будут на голографическом вентиляторе. Расширение - mp4. Разрешение - 707х707пикс. Черный фон. Суть следующая: В прикрепленном файле есть логотип "Профессиональный салон оптики proЗрение". В одном из требуемых роликов нужно зациклить вращение этого логотипа вокруг вертикальной оси. ...