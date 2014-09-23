Exdzel

Станислав Exdzel

 
41 годРоссия/Зеленогорск
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Видеоролики

    Нужно изготовить два видеоролика. Транслироваться они будут на голографическом вентиляторе. Расширение - mp4. Разрешение - 707х707пикс. Черный фон. Суть следующая: В прикрепленном файле есть логотип "Профессиональный салон оптики proЗрение". В одном из требуемых роликов нужно зациклить вращение этого логотипа вокруг вертикальной оси. ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка концепции фирменного стиля

    $50

    Тех. задание. Микрокредитная компания "Экспресс Деньги" занимается выдачей микрозаймов [b]за 15 минут[/b] по 1 документу. Необходимо разработать концептуальные элементы фирменного стиля, связанного с поездом. Основная идея такова: использовать слово Экспресс и изображение поезда "Экспресс" для логотипа и иной рекламы ...

    Фирменный стиль1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка концепции фирменного стиля

    $50

    Тех. задание. Микрокредитная компания "Экспресс Деньги" занимается выдачей микрозаймов [b]за 15 минут[/b] по 1 документу. Необходимо разработать концептуальные элементы фирменного стиля, связанного с поездом. Основная идея такова: использовать слово Экспресс и изображение поезда "Экспресс" для логотипа и ...

    Фирменный стиль12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип для компании, которая занимается заправкой картриджей

    $60

    Необходимо разработать логотип для компании, которая занимается заправкой картриджей и ремонтом оргтехники. Цвета можно использовать любые. Главное логотип должен быть запоминающийся, дерзкий (но в меру). Просьба предоставлять варианты с примерами применения (вывеска, визитка, баннер). Более подробное техническое задание: 1.      Логотип должен ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн баннера ProЗРЕНИЕ

    $140

    Дизайн баннера 3 на 6 метров для организации proЗРЕНИЕ на основе прикрепленного брэнд бука. Организация занимается подбором и продажей оптики. Основные акценты: Осмотр врача на современном оборудовании. Вся деятельность сертифицирована/лицензирована Ни какого китайского производителя От лучших производителей ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка макета

    $80

    На автомойке, в комнате ожидания, нужно разместить рекламу о предоставлении займов под залог транспорта. Размер макета 1250мм ширина 990мм высота. Висеть он будет на стене на высоте 2м. Время просмотра минут 30 минимум. Нужен макет, который ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка макета с предложением оказания услуг.

    $100

    На автомойке, в зале ожидания, нужно разместить рекламу о предоставлении займов под залог транспорта. Размер макета 1250мм ширина 990мм высота. Висеть он будет на стене на высоте 2м. Время просмотра минут 30 минимум. Нужен макет, который ...

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
DiMedia
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Видеоролики
Заказчик четко поставил задачу, предоставил все необходимые исходники.
Качество и скорость работы - на отлично.
Ответный отзыв
Indulekha
Ирина 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Дизайн баннера ProЗРЕНИЕ
Все замечательно. Спасибо.
Быстро, качественно, креативно.
Ответный отзыв
liska_k
Ольга 
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Дизайн баннера ProЗРЕНИЕ
Спасибо за проект. Приятно было работать.
Быстро, качественно, креативно.
Ответный отзыв
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
онлайн
$80
10 баллов
9 лет назад
Разработка макета
Интересный конкурс, четкие требования, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Работает быстро, четко. Никаких ненужных шевелений. Сделал классный стильный баннер, с изюминкой. Очень рекомендую!
Ответный отзыв