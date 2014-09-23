Нужно изготовить два видеоролика. Транслироваться они будут на голографическом вентиляторе. Расширение - mp4. Разрешение - 707х707пикс. Черный фон. Суть следующая: В прикрепленном файле есть логотип "Профессиональный салон оптики proЗрение". В одном из требуемых роликов нужно зациклить вращение этого логотипа вокруг вертикальной оси. ...
- Анимация1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Тех. задание. Микрокредитная компания "Экспресс Деньги" занимается выдачей микрозаймов [b]за 15 минут[/b] по 1 документу. Необходимо разработать концептуальные элементы фирменного стиля, связанного с поездом. Основная идея такова: использовать слово Экспресс и изображение поезда "Экспресс" для логотипа и иной рекламы ...Фирменный стиль1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $50
Тех. задание. Микрокредитная компания "Экспресс Деньги" занимается выдачей микрозаймов [b]за 15 минут[/b] по 1 документу. Необходимо разработать концептуальные элементы фирменного стиля, связанного с поездом. Основная идея такова: использовать слово Экспресс и изображение поезда "Экспресс" для логотипа и ...Фирменный стиль12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $60
Необходимо разработать логотип для компании, которая занимается заправкой картриджей и ремонтом оргтехники. Цвета можно использовать любые. Главное логотип должен быть запоминающийся, дерзкий (но в меру). Просьба предоставлять варианты с примерами применения (вывеска, визитка, баннер). Более подробное техническое задание: 1. Логотип должен ...Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $140
Дизайн баннера 3 на 6 метров для организации proЗРЕНИЕ на основе прикрепленного брэнд бука. Организация занимается подбором и продажей оптики. Основные акценты: Осмотр врача на современном оборудовании. Вся деятельность сертифицирована/лицензирована Ни какого китайского производителя От лучших производителей ...Верстка полиграфии2 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $80
На автомойке, в комнате ожидания, нужно разместить рекламу о предоставлении займов под залог транспорта. Размер макета 1250мм ширина 990мм высота. Висеть он будет на стене на высоте 2м. Время просмотра минут 30 минимум. Нужен макет, который ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
На автомойке, в зале ожидания, нужно разместить рекламу о предоставлении займов под залог транспорта. Размер макета 1250мм ширина 990мм высота. Висеть он будет на стене на высоте 2м. Время просмотра минут 30 минимум. Нужен макет, который ...Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт9 лет назад