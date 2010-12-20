Indulekha

Ирина Indulekha

 
39 летРоссия/Великий Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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Отзывы заказчиков
Exdzel
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Дизайн баннера ProЗРЕНИЕ
Быстро, качественно, креативно.
Все замечательно. Спасибо.
Ответный отзыв
Anto_Nik
Антон 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Три иллюстрации к Пелевину
Очень остался доволен сотрудничеством с Ириной! Иллюстрации к рассказу были выполнены именно в той технике, на которую я рассчитывал и намного раньше намеченного срока, Ирина присылала эскизы даже раньше, чем я успевал отвечать. Мне всё очень понравилось. Обязательно обращусь к ней, если будет еще необходимость в похожем заказе. Спасибо Вам, Ирина! И успеха!
Было приятно сотрудничать. Спасибо.
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $1
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $1
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $1
нет рейтинга