Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Визитка238 просмотров
- ProЗРЕНИЕ157 просмотров
- PRO book238 просмотров
- IVV studio210 просмотров
- PRO book162 просмотра
- ЖСК «Сумоловский ручей»208 просмотров
- Nico206 просмотров
- Без названия215 просмотров
- Без названия230 просмотров
- Без названия215 просмотров
- Без названия228 просмотров
- Без названия205 просмотров
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
9 лет назад
Быстро, качественно, креативно.
Ответный отзыв
Все замечательно. Спасибо.
$5
10 баллов
13 лет назад
Очень остался доволен сотрудничеством с Ириной! Иллюстрации к рассказу были выполнены именно в той технике, на которую я рассчитывал и намного раньше намеченного срока, Ирина присылала эскизы даже раньше, чем я успевал отвечать. Мне всё очень понравилось. Обязательно обращусь к ней, если будет еще необходимость в похожем заказе. Спасибо Вам, Ирина! И успеха!
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать. Спасибо.
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $1
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $1
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $1
нет рейтинга