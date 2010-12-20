Очень остался доволен сотрудничеством с Ириной! Иллюстрации к рассказу были выполнены именно в той технике, на которую я рассчитывал и намного раньше намеченного срока, Ирина присылала эскизы даже раньше, чем я успевал отвечать. Мне всё очень понравилось. Обязательно обращусь к ней, если будет еще необходимость в похожем заказе. Спасибо Вам, Ирина! И успеха!