Видеоролики

Нужно изготовить два видеоролика.

Транслироваться они будут на голографическом вентиляторе.

Расширение - mp4.

Разрешение - 707х707пикс.

Черный фон.

Суть следующая:

В прикрепленном файле есть логотип "Профессиональный салон оптики proЗрение".

В одном из требуемых роликов нужно зациклить вращение этого логотипа вокруг вертикальной оси. Логотип должен быть объемным. Вращение можно сделать с интервалами.

Во втором ролике нужно анимировать лицо девушки с прилагаемой картинки. Нужно сделать, чтобы она подмигивала.