Видеоролики

Для музыкального видео необходимо создать вставки из текста, анимированного в ритм текста в клипе. Необходимо 5 10 таких клипов, длинной около 10 секунд. Мы подобрали шрифты, см. в аттаче
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно изготовить два видеоролика.
Транслироваться они будут на голографическом вентиляторе.
Расширение - mp4.
Разрешение - 707х707пикс.
Черный фон.
Суть следующая:
В прикрепленном файле есть логотип "Профессиональный салон оптики proЗрение".
В одном из требуемых роликов нужно зациклить вращение этого логотипа вокруг вертикальной оси. Логотип должен быть объемным. Вращение можно сделать с интервалами.
Во втором ролике нужно анимировать лицо девушки с прилагаемой картинки. Нужно сделать, чтобы она подмигивала.
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