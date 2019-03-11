Интро для youtube канала

Добрый день!

Необходимо интро для ютьюб канала - https://www.youtube.com/channel/UCS9B2ydAxcZodltEYV-JdUg

Тема канала - заработок в сети: трейдинг, арбитраж трафика, лидогенерация, SEO, SMM и т.д. Крафтовые штуки в общем.

Хотелось бы что-то среднее между бизнес и молодежное. На текущее оформление не смотрите, я его наоборот хочу потом заменить на кадры из ролика.

Нужно на 6-7 секунд не более.

Также нужна будет завершающая заставка для конца ролика с призывом подписаться.

При подаче заявки прошу указать стоимость и сроки.

Благодарю!