Интро для youtube канала

АнимацияЗавершен9 заявок290 просмотров
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Добрый день!

Необходимо интро для ютьюб канала - https://www.youtube.com/channel/UCS9B2ydAxcZodltEYV-JdUg

Тема канала - заработок в сети: трейдинг, арбитраж трафика, лидогенерация, SEO, SMM и т.д. Крафтовые штуки в общем.

Хотелось бы что-то среднее между бизнес и молодежное. На текущее оформление не смотрите, я его наоборот хочу потом заменить на кадры из ролика.

Нужно на 6-7 секунд не более.

Также нужна будет завершающая заставка для конца ролика с призывом подписаться.

При подаче заявки прошу указать стоимость и сроки.

Благодарю!

5 лет назад
pozitivist
39 летСША
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
NikolayVFX
Николай 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$50
3 дня
Николай - настоящий профессионал своего дела. Работу выполнил оперативно, был на связи, без проблем пошел на встречу, сделал все необходимые корректировки. Но самое главное, что впечатлило, так это насколько четко понял задачу и как высокопрофессионально ее реализовал - с первого подхода сделал ролик полностью оправдавший ожидания. На самом деле даже круче, чем я себе мог представить. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Грамотная постановка задачи, с оплатой проблем нет, все правки по делу. К сотрудничеству однозначно рекомендую!
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