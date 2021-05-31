Лидогенерация в FB/VK/MAIL

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен2 заявки942 просмотра

Необходимо разработать креативы для таргетированной рекламы на узкую целевую аудиторию (грумеры), с разбивкой по городам.

Закрывать будем на пробники косметики, через заполнение формы (в FB ) и посадкой на LP.

И второй подход - креативы, без закрытия на пробники, а просто запрос прайс-листа

Лидогенерация
4 года назад
dron
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

NorayrYT
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$350
3 дня
Рекомендую как ответственного исполнителя. Всегда на связи. Лидогенерация настроена, кампанию подкручиваем, качество лидов увеличиваем.
Андрей, спасибо за отзыв и приятное сотрудничество! Продолжаем работу :) Заказчика рекомендую!

Заявки фрилансеров

Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
NorayrYT
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад