Лидогенерация в FB/VK/MAIL

Необходимо разработать креативы для таргетированной рекламы на узкую целевую аудиторию (грумеры), с разбивкой по городам.

Закрывать будем на пробники косметики, через заполнение формы (в FB ) и посадкой на LP.

И второй подход - креативы, без закрытия на пробники, а просто запрос прайс-листа