Необходимо оживить Инстаграмм

Нужен человек, который соберет целевую аудиторию. У нас есть хороший качественный контент (мультсериал на Youtube): https://www.youtube.com/channel/UCtfIEJOORv3DTseEbniRSwA Аудитория (5-10 лет) нужна настоящая, кому интересно будет смотреть (не накрутка и боты - ...