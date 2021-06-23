Создание бизнес страницы и размещение объявлений на площадке OLX

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен6 заявок493 просмотра

Создание бизнес страницы и продающих объявлений на площадке OLX

4 года назад
guest_15784842843889
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Petrushkans
Пётр 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$36
5 дней
Нужно было создать и разместить рекламные объявления! Пётр учится быстро, схватывает всё на лету. С работой справился на отлично! Рекомендую!
Заказчик чётко знает чего хочет! Быстро в кратчайшие сроки объяснил суть задачи и вовремя заплатил. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

Алена
 
42 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Олег
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Саша
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Лилия
 
48 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Petrushkans
Пётр 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
Денис
 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад