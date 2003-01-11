Привет, дорогой друг!
Я начинающий фриланнсер, но для работы
имею неплохой опыт в маркетинге!
Я проработал год в компании "Detox products"
Проходил курсы на бизнес,
в частности, на маркетолога " Pr + " получил диплом выпускника
Работ в моём профиле не так много, так же как и отзывов в нём,
но я с уверенностью могу сказать почему Вы должны выбрать именно меня:
Со мной вы сэкономите:
- время (Работаю 7 дней в неделю по 12 часов)
-деньги (Работа со мной выходит дешево)
-нервы (Понимаю заказчика с полуслова, сам могу создать техническое задание, если у заказчика нет в этом опыта)
А ко всему прочему я:
-SMM специалист
- Контент Менеджер
- Таргетолог
- Маркетолог
- Занимаюсь продвижением в Instagram и Facebuk
- Оформляю профиля
- если вам что-то не нравиться в рекламе, в любой момент смогу поправить/добавить/изменить
- самое важное в работе Желание Клиента!
ЖДУ ВАШИХ ЗАКАЗОВ!