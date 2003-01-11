Со мной добиться успеха легко!

Привет, дорогой друг!

Я начинающий фриланнсер, но для работы

имею неплохой опыт в маркетинге!

Я проработал год в компании "Detox products"

Проходил курсы на бизнес,

в частности, на маркетолога " Pr + " получил диплом выпускника

Работ в моём профиле не так много, так же как и отзывов в нём,

но я с уверенностью могу сказать почему Вы должны выбрать именно меня:

Со мной вы сэкономите:

- время (Работаю 7 дней в неделю по 12 часов)

-деньги (Работа со мной выходит дешево)

-нервы (Понимаю заказчика с полуслова, сам могу создать техническое задание, если у заказчика нет в этом опыта)

А ко всему прочему я:

-SMM специалист

- Контент Менеджер

- Таргетолог

- Маркетолог

- Занимаюсь продвижением в Instagram и Facebuk

- Оформляю профиля

- если вам что-то не нравиться в рекламе, в любой момент смогу поправить/добавить/изменить

- самое важное в работе Желание Клиента!

ЖДУ ВАШИХ ЗАКАЗОВ!