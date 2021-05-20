Раскрутка сообщества VIber

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки363 просмотра

Ребят, всем привет)

Нужен человек который занимется сбором аудитории и создаст живую базу.

Так же с помощью этой базы раскрутит сообщество вайбере.

4 года назад
guest_16188373518036
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
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21 минуту назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)