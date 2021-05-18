Дизайн для социальных сетей

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Закрыт12 заявок366 просмотров

Графическое и визуальное оформление аккаунтов в социальных сетях коммерческих компаний. Разработка шаблонов постов, шаблонов сториз и т.д. 

Разработка графических элементов на базе существующего фирстиля компании для дальнейшего использования в оформлении креативов в смм. 

4 года назад
Dayana_akhan
Даяна Муха 
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Заявки фрилансеров

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Социальные сети (SMM и SMO)
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