Нужно, найти страницы в социальной медии, для партнерки

Нужно найти страницы в социальных сетях которые готовы сотрудничать с моей групповой в телеграмм на партнёрских условиях.

Тематика: крипта/Форекс сигналы

Комиссия с платного чата, цена 1000руб (500р комиссии).

@cryptotraderpaybot

Находите блогеров или страницы в социальных сетях (любых) предлагаете им партнерку для нашего проекта, с 50% комисси.

Те кто готовы сотрудничать собираете и потом отдаёте мне, 150р за каждую страницу. (10к+ живых)