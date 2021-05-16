Нужно, найти страницы в социальной медии, для партнерки

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Закрыт2 заявки1134 просмотра

Нужно найти страницы в социальных сетях которые готовы сотрудничать с моей групповой в телеграмм на партнёрских условиях.

Тематика: крипта/Форекс сигналы 

Комиссия с платного чата, цена 1000руб (500р комиссии).

@cryptotraderpaybot 

Находите блогеров или страницы в социальных сетях (любых) предлагаете им партнерку для нашего проекта, с 50% комисси. 

Те кто готовы сотрудничать собираете и потом отдаёте мне, 150р за каждую страницу. (10к+ живых)

4 года назад
ATG_626
Артур 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Варвара
 
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