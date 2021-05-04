Нужно найти страницы в социальных сетях которые готовы сотрудничать с моей групповой в телеграмм на партнёрских условиях. Тематика: крипта/Форекс сигналы Комиссия с платного чата, цена 1000руб (500р комиссии). @cryptotraderpaybot Находите блогеров ...
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- Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Партнерская программа Для моего сайта, физический продукт. Что бы создавалось сылка для каждого блоггера/рекламщика. Что бы можно было выбрать % его комиссии. И что бы он мог видеть статистику по его ссылки.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно, найти страницы/группы в социальней медии,желательно в категорииях спорт/фитнесс и похожее. Написать этим страницам и узнать готовы ли они сотрудничать на партнёрских условиях, продвигая наш бренд “JawlinePRO”. Партнерская программа подразумевает, реферальные сылку. ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Партнерская программа Для моего телеграмма , цифровой продукт, подписка. Что бы создавалось сылка для каждого блоггера/рекламщика. Что бы можно было выбрать % его комиссии. И что бы он мог видеть статистику по его ссылки.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад