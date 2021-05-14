Продвижение ИМ в Фейсбуке

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок448 просмотров

Нужно создать группу для ИМ в фейсбуке и сделать 500 подписчиков

4 года назад
kaster1
60 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Зуфар
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
4 года назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
92 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
4 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)