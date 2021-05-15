Реклама Facebook

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  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт20 заявок625 просмотров

Приветствую, нужна помощь в создании рекламной кампании, подключении пикселя на сайт и небольшая общая консультация по Facebook. Пишите, предлагайте свою цену)

4 года назад
YungChrist
Андрей 
26 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Леонид
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Лазизбек
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иванна
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виталик
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
час назад
13 отзывов
4 года назад
Куаныш
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Ольга
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
4 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Павел
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Алина
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
92 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Паша
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Кирилл
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
4 года назад