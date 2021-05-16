Создать контент план для инстаграм

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Закрыт19 заявок807 просмотров

Реализовать контент план на 30 постов с описанием идеи постов для копирайтера.

Есть новый (уже есть публикации) профиль в инстаграм на тему веба, необходимо ежемесячно генерировать идеи для постов (про дизайн, seo, разработку и тд)

4 года назад
vyprime
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Зуфар
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Юлия
 
33 года
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Елизавета
 
22 года
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Карина
 
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Варвара
 
25 лет
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Алеся
 
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2 отзыва
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Оксана
 
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Екатерина
 
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Анастасия
 
26 лет
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Ирина
 
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Игорь
 
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Максим
 
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Павел
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Руслана
 
22 года
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
7 отзывов
4 года назад
Олесь
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Карина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
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Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
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час назад
11 отзывов
4 года назад
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