Настроить таргет Вк/Фб/Инста

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Закрыт23 заявки605 просмотров

Всем привет!

Есть проект по культуре и искусству. Креативы с нас, базовые тексты тоже. 

Нужно настроить рекламу и адаптировать тексты. Предложения по креативам принимаются.

По цене - до 4тыс хотелось бы уложиться.

Есть второй проект после запуска этого.

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