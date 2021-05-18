Настроить таргет Вк/Фб/Инста

Всем привет!

Есть проект по культуре и искусству. Креативы с нас, базовые тексты тоже.

Нужно настроить рекламу и адаптировать тексты. Предложения по креативам принимаются.

По цене - до 4тыс хотелось бы уложиться.

Есть второй проект после запуска этого.