Проект на 1 месяц - возможно дальнейшее сотрудничество Сторис-мейкер на удаленке на проект - Школа перманентного макияжа (4-5 сторис в день) и - Студия перманентного макияжа (6 ...
Настроить таргет Вк/Фб/Инста
Всем привет!
Есть проект по культуре и искусству. Креативы с нас, базовые тексты тоже.
Нужно настроить рекламу и адаптировать тексты. Предложения по креативам принимаются.
По цене - до 4тыс хотелось бы уложиться.
Есть второй проект после запуска этого.
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