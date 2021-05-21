Анализ Инстаграм-страницы конкурента.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок922 просмотра

Проанализировать максимально полно страницу в Инстаграм одного конкурента, включая динамику подписчиков и и х качество за последние 7 месяцев.

4 года назад
moiseikov
44 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Зуфар
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Алина
 
43 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Леонид
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Лилия
 
48 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Асель
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
4 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
18 минут назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)