moiseikov

Александр Мойсейков moiseikov

 
42 годаБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
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$10
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
nwg1
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Ретушь черно-белой фотографии
Александр обращается ко мне второй раз. Всё также понятно и оперативно. Можно работать спокойно )
Уже второй раз сотрудничаю с Наталией. И второй раз доволен!
Ответный отзыв
nwg1
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Обработка семейного фото
Поработали хорошо, задача поставлена ясно, на вопросы отвечает понятно, всё вовремя.
Julia_Innovation
Юлия 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Обработка фото для печати на холсте
Замечательный заказчик! Четкое задание, быстрая оплата, спасибо за сотрудничество!) Буду рада пригодится в будущем ;-)
Супер!
Ответный отзыв
Megen
Елена 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Нужен шаблон счет-фактура+акт выполненных работ в Excel
Спасибо за сотрудничество!
Елена выполнила работу в срок. Не смотря на небольшую стоимость проекта, она терпеливо допиливала все мелкие моменты, о которых я просил. Результатом работы доволен.
Ответный отзыв
spirinairina
Ирина 
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Создание РК в Яндекс.Директ
Замечательный заказчик! Легко и приятно работать. Рекомендую.
Очень ответственный исполнитель с творческим подходом к работе. Делает все на совесть, а не для галочки.
Ответный отзыв