Есть сайт-каталог по услугам. Некоторое время назад по многим ключевым запросам сайт занимал ТОП 1-3 в Google и Yandex. Потом продолжительное время сайтом не занимались, соответственно позиции понизились и трафик уменьшился. Проект старый с 2012г. ...
- Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт2 года назад
Проанализировать максимально полно страницу в Инстаграм одного конкурента, включая динамику подписчиков и и х качество за последние 7 месяцев.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт3 года назад
Собственно нужна доработка существующего сайта. А также поддержка по необходимости. Идей много, поэтому на первом этапе работа будет почти постоянно. Нужно установить SSL-сертификат, разработать регистрацию с подтверждением по СМС, исправление существующих ошибок и косяков, эксперименты ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо отретушировать старое фото с документов и увеличить размер до 15Х21.Завершен7 лет назад
Есть сайт-агрегатор, написанный на Drupal. Не устраивает сложность добавления новых категорий в каталог. Задача: предложить и разработать сайт в более удобной среде с переносом всех данных с существующего сайта. Подробности при личном общении. Также прошу в ответах на заявку ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Большая часть того, что нужно разместить есть, нужно будет нарисовать один схематичный рисунок и гармонично все разместить на площади 400х350мм. Логотип нужен в векторе.Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт7 лет назад
Для печати на холсте.Завершен7 лет назад
Нужна качественная обработка семейного фото для последующей печати на холсте.Завершен7 лет назад
Собственно есть сайт-каталог. С результатами из поиска все хорошо. Нужно развить группы в соцсетях (для начала ВК для оценки результата) и тем самым увеличить трафик на сайт из соцсетей. Трафик нужен реальный без всяких ботов, причем трафик ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Собственно задача указана в заголовке. Нужно создать excel-файл, в котором на одном листе будет счет-фактура, при заполнении полей в которой на отдельном листе в этом же файле будет формироваться акт выполненных работ. Также в счете необходим ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $5
Для двух сайтов интернет магазинов нужно разработать фавиконы.Иконки и Пиксель-арт18 заявокЗакрыт8 лет назад
Тема - Детские развивающие игрушки. В наличии работающий интернет-магазин. Более 500 наименований товаров, объявлений тоже должно быть 500+. Одно ключевое слово/фраза = одно объявление. Минус слова обязательны. Регион показа - Беларусь. От вас - гарантия CTR. В предложениях указывайте ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
1. Составить 200 ключевых слов (фраз) по тематике интернет-магазина. 2. Сделать 100 объявлений в Google Adwords по схеме "1 ключевое слово (фраза) = 1 объявление".Контекстная реклама11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Разработка типового интернет-магазина детских игрушек.Интернет-магазины17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
На постоянной основе требуется обработка портретов для печати на фотоовалах.Завершен10 лет назад