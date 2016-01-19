Собственно есть сайт-каталог. С результатами из поиска все хорошо. Нужно развить группы в соцсетях (для начала ВК для оценки результата) и тем самым увеличить трафик на сайт из соцсетей. Трафик нужен реальный без всяких ботов, причем трафик ...