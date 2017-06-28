Ретушь черно-белой фотографии

Обработка фотографийЗавершен18 заявок530 просмотров
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Необходимо отретушировать старое фото с документов и увеличить размер до 15Х21.

6 лет назад
moiseikov
42 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
nwg1
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$10
4 дня
Уже второй раз сотрудничаю с Наталией. И второй раз доволен!
Александр обращается ко мне второй раз. Всё также понятно и оперативно. Можно работать спокойно )