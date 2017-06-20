Обработать 3 картинки - перекрасить автомобили в другой цвет

Необходимо обработать две фотографии вот они: 1 https://drive.google.com/open?id=0B9-iZSkvv0rxREtjTk9rU1ZCTk0 2 https://drive.google.com/open?id=0B9-iZSkvv0rxb1h2dVJRaVNyYnc вытянуть по цветам и выровнять по свету нужны насыщенные цвета, как на клипартах разрешение на выходе не менее 150рх