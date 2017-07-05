Коллаж для выпускного альбома

Есть фотографии продукции. Их необходимо обработать для размещения на сайте (перенести на однотонный или прозрачный фон, поправить яркость и контрастность). Результат нужен в psd-файлах. Общий объем - около 30 фото. Большая часть фотографий - по ...
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есть 30 выпускников. Каждый из них сфотографирован в трех- четырех ракурсах. Для каждого нужен коллаж + ретушь, подтянуть по цвету,контрасту, яркости. приблезительный итог прикрепленном файле. Предпочтительнее дизайнеры с Украины
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