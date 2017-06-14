Ретушь 14 фото

Обработка фотографийЗавершен18 заявок276 просмотров
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Нужно обработать 14 фотографий.

Отредактировать цвета, сделать ретушь лиц - если требуется (на взгляд ретушера). Выровнять горизонт на фотографиях (некоторые фото не много не ровно сняты). Для просмотра объема работы пишите в ЛС.

Оплата возможна переводом на карту или ЯД. 

От вас цена и сроки. 

7 лет назад
Sefter
Сергей 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
LedyAngel
Алла 
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
75 отзывов
7 лет назад
$8
2 дня
Спасибо за отличную работу! Результатом доволен на 100%! Всем советую и сам уверен, что буду ещё обращаться.
Сергей отличный заказчик,моментальная оплата,всегда на связи,четко сформулированное задание.Конечно рекомендую всем фрилансерам!
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