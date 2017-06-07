Выпускная фотокнига для школы

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Имеется около 200 профессионал свадебных фото, и не одной, чтобы поместить в рамку. Фотограф запорол всю сьемку. Нужно привести их в порядок и спасти память об этом дне. Буду смотреть на ...