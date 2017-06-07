Выпускная фотокнига для школы

Обработка фотографийЗакрыт27 заявок253 просмотра
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Требуется сверстать школьный альбом, точнее наполнить уже готовый шаблон ( на 6 разворотов)  школьными фото плюс обработка фото для  индивидуальных разворотов. Подробности обсудим с исполнителем. Указывайте стоимость работы. Предпочтение исполнителю с Украины

7 лет назад
Mynutka
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
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