Обработка фото

Доброго времени суток. Необходимо обработать одно фото (портрет, предоставлю исполнителю в личку), а именно немного убрать складки на рубашке, плюс косметика на выбор исполнителя. Оставляйте пожалуйста здесь свои заявки и если возможно ориентировочную оценку по срокам и деньгам. ...