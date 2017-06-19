Редактирование текста в файле .сdr

Нужно интересно оформить скриншоты двух приложений для загрузки в App Store. Примеры:https://itunes.apple.com/ua/app/fastlane-дорога-мести/id1169029463?l=ru&mt=8 https://itunes.apple.com/ua/app/hearthstone/id625257520?l=ru&mt=8 https://itunes.apple.com/ua/app/plants-vs-zombies-heroes/id1000876192?l=ru&mt=8 Текстов для плашек пока нет утвержденных, нужно будет подставить те, что на скринах PlansVSZombiesЭлементы лучше всего, чтобы были в векторе. Сами скриншоты ...