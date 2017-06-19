Редактирование текста в файле .сdr

Обработка фотографийЗавершен4 заявки175 просмотров
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Приветствую! Необходимо вставить текст на 4х языках(итальянский, английский, украинский и русский) в приглашении. исходник файл  .cdr.  Только текст, графика уже готова, и сохранить  в формате 300 dpi pdf. 4 файла. бюджет 10 евро.   прилагаю образец

7 лет назад
karanov
39 летИталия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
catAdmiral
34 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$10
1 день
Все сделано в срок и качественно с учетом многочисленных поправок. Спасибо.
Клиент предоставил не достаточно подробное ТЗ, что и привело в многочисленным поправкам. Но не смотря на это сам Дмитрий приятный на общение человек и самостоятельно предложил увеличить бюджет проекта, так как всплыло много нюансов для полного и качественного выполнения проекта.