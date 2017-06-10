Обработка фото

Приветствую! Необходимо вставить текст на 4х языках(итальянский, английский, украинский и русский) в приглашении. исходник файл .cdr. Только текст, графика уже готова, и сохранить в формате 300 dpi pdf. 4 файла. бюджет 10 евро. прилагаю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Необходимо обработать одно фото (портрет, предоставлю исполнителю в личку), а именно немного убрать складки на рубашке, плюс косметика на выбор исполнителя.
Оставляйте пожалуйста здесь свои заявки и если возможно ориентировочную оценку по срокам и деньгам. Выбирать исполнителя буду по профилю (портфолио, отзывы и т.д.). Интересует качество, по стоимости договоримся.
С уважением, Ярослав.
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