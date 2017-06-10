Обработка фото

Обработка фотографийЗавершен19 заявок365 просмотров
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Доброго времени суток.

Необходимо обработать одно фото (портрет, предоставлю исполнителю в личку), а именно немного убрать складки на рубашке, плюс косметика на выбор исполнителя.

Оставляйте пожалуйста здесь свои заявки и если возможно ориентировочную оценку по срокам и деньгам. Выбирать исполнителя буду по профилю (портфолио, отзывы и т.д.). Интересует качество, по стоимости договоримся.

С уважением, Ярослав.

7 лет назад
4VIY
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
neyvmila
Людмила 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$15
2 дня
Спасибо за сотрудничество. В итоге получил качественную работу и точно в срок, все мои пожелания были учтены. Рекомендую!
Очень довольна сотрудничеством: общение, оплата, постановка задачи - все на высоте. Искренне рекомендую!