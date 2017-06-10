Обработка фото

Доброго времени суток.

Необходимо обработать одно фото (портрет, предоставлю исполнителю в личку), а именно немного убрать складки на рубашке, плюс косметика на выбор исполнителя.

Оставляйте пожалуйста здесь свои заявки и если возможно ориентировочную оценку по срокам и деньгам. Выбирать исполнителя буду по профилю (портфолио, отзывы и т.д.). Интересует качество, по стоимости договоримся.

С уважением, Ярослав.