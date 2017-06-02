Обработка и отрисовка фотографий

Требуется обработка фото дверей. предоставляется фото изготовленной двери, Надо вырезать, править геометрию, цвет, ставить наличники, ручки, тени... т.е. дверь должна выглядеть как установленная в проем. Фото нужны типографского качества (каталоги, буклеты) и формат .png на прозрачном фоне для сайта. Всего порядка 15 дверей. Примеры исходных фото приложены. Интересует стоимость и сроки.

ФАЙЛ ПОСЛЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ

•Формат готового файла должен быть TIF или PSD в палитре CMYK, 300 dpi, размер неменьше исходного изображения (не менее 2500х3500 pixel), в слоях.

•Фон прозрачный.

•Геометрия объекта должна соответствовать оригинальномуизделию.

•Без шумов.

•Объект ровно освещен по всей поверхности, без бликов итеней.

•Текстура изделия должна быть четкая без замыленностей, нехуже чем на фото-исходнике.

•Стекла без бликов. Рисунок на стеклах четкий, ровный безпиксельной лесенки, цвет равномерный.