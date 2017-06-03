Создать фотоколлаж

Нужен фотоколлаж из нескольких фотографий по образцу. Фото будут нужны в размере 1920х750 127КБ для использования на слайдере сайта.

Использовать для фона предоставленные фото. В качестве фона предоставлю имеющиеся фото. Нужно добавить автомобили с частью проезжей части(дороги) и блок с текстом.

Готовые работы предоставить в файле PSD для дальнейшей возможности редактирования.

На данный момент нужны 4 фотографии.

Бюджет 500 р за фото.

По сроку -вчера.