Создать фотоколлаж

Обработка фотографийЗакрыт10 заявок542 просмотра
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Нужен фотоколлаж из нескольких фотографий по образцу.  Фото будут нужны в размере 1920х750 127КБ для использования на слайдере сайта.

Использовать для фона предоставленные фото.  В качестве  фона  предоставлю имеющиеся фото.  Нужно добавить автомобили с частью проезжей части(дороги) и блок с текстом.  

Готовые работы  предоставить в файле PSD для дальнейшей возможности редактирования. 

На данный момент нужны  4 фотографии.

Бюджет 500 р за фото. 

По сроку -вчера.

7 лет назад
Gesser_M
Сергей 
50 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
LedyAngel
Алла 
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
75 отзывов
7 лет назад
$8
1 день