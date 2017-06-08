Необходимо удалить баркод с файла-оригинала.

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Обработка фотографийЗавершен5 заявок176 просмотров
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Работы на 10-15 минут для профессионала. 

7 лет назад
Nataliia123
Наталия 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
azard
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад
$1
1 день
Все выполнено быстро и качественно. Были предложены несколько вариантов на выбор. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую Наталию как заказчика, ТЗ четкое и ясное. Оплата сразу.
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