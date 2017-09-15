Создать фотоколлаж

$34
Обработка фотографийЗавершен11 заявок174 просмотра
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Создать фотоколлаж из нескольких фотографий.  

Готовые работы  предоставить в файле PSD со слоями и масками для дальнейшей возможности редактирования. 

На данный момент нужны  4 фотографии.

Бюджет 500 р за фото. 

По сроку  неделя.

7 лет назад
Gesser_M
Сергей 
50 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
AleksandrLazarev
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$34
2 дня
Я очень и очень рекомендую Александра! - Задание понимает с полуслова. Выполняет взятые обязательства в срок. Я проработал на данном ресурсе с несколькими входящими в топ мастерами и был весьма разочарован. Александр , восстановил во мне веру , что есть нормальные фрилансеры. Спасибо, вам Александр!
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