Создать фотоколлаж

Я очень и очень рекомендую Александра! - Задание понимает с полуслова. Выполняет взятые обязательства в срок. Я проработал на данном ресурсе с несколькими входящими в топ мастерами и был весьма разочарован. Александр , восстановил во мне веру , что есть нормальные фрилансеры. Спасибо, вам Александр!