Работы на 10-15 минут для профессионала.
Обработка фотографий - вырезка по контуру, подрисовка, коррекция
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Есть 18 фотографий блюд для фаст фуда, которые хотим разместить на сайте. Необходимо некоторые вырезать по контуру, убрав фон, где-то надо убрать надписи, над какими-то поработать - тени, яркость, четкость и т.д.
Напишите, сколько примерно стоит такая работа. Архив с фото вышлю заинтересованным лицам на почту, указывайте свою почту для связи.
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