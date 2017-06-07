Обработка фотографий - вырезка по контуру, подрисовка, коррекция

Доброго времени суток!

Есть 18 фотографий блюд для фаст фуда, которые хотим разместить на сайте. Необходимо некоторые вырезать по контуру, убрав фон, где-то надо убрать надписи, над какими-то поработать - тени, яркость, четкость и т.д.

Напишите, сколько примерно стоит такая работа. Архив с фото вышлю заинтересованным лицам на почту, указывайте свою почту для связи.