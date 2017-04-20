Добрый день, Нужно сверстать одну страницу по PSD, чтобы было отзывчиво на всех экранах. Есть уже готовый вариант для мобильников, нужно дополнить, чтобы работало для обычных экранов тоже. То что есть я предоставлю - переверстывать не нужно, ...