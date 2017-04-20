Добрый день, Нужно сверстать одну страницу на bootstrap. Уже есть готовый html/css с шапкой и футером. Их переделывать не нужно и можно использовать для новой страницы. Выбранному исполнителю пришлю PSD и то, что уже сделано для другой страницы. ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день, Нужно сверстать страницу для сайта. Обязательно верстка должна быть адаптивной (responsive) для всех экранов. Нужно использовать bootstrap. Есть PSD файл, смотрите пожалуйста скриншот. Файл PSD вышлю после выбора исполнителя. От вас стоимость и сроки. Оплата возможна яндекс деньгами. Спасибо!Завершен4 года назад
Добрый день, Нужно сверстать страницу для сайта. Обязательно верстка должна быть адаптивной (responsive) для всех экранов. Нужно использовать bootstrap. Есть два PSD файла (desktop и mobile), смотрите пожалуйста скриншоты. Файлы PSD вышлю после выбора исполнителя. От вас стоимость и ...Завершен4 года назад
- $50
Добрый день! Есть 30 свадебных фотографий - нужно сделать цветокоррекцию и ретушь каждой фотографии. Оплата на карту сбер или ЯД. От вас сроки. Спасибо, Сергей.Завершен6 лет назад
Добрый день! Нужно добавить изменения в готовый шаблон Genesis. Главная страница блога шаблон и в шаблон постов. Нужен человек с опытом в создании тем или в работе с темами Genesis. Кто знает как работать с hooks для шаблона и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно обработать 14 фотографий. Отредактировать цвета, сделать ретушь лиц - если требуется (на взгляд ретушера). Выровнять горизонт на фотографиях (некоторые фото не много не ровно сняты). Для просмотра объема работы пишите в ЛС. Оплата возможна переводом на ...Завершен7 лет назад
Добрый день! Есть 4 фотографии с автомобилем. Нужно сделать цветокоррекцию и заменить номера авто на какие-нибудь красивые. Бюджет 150 руб.Обработка фотографий6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, Нужно отреставрировать одно старое фото. Оплата на карту сбера или ЯД. СпасибоЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, Мне нужен ретушер для обработки около 200 фотографий со свадьбы. Большинство фотографии просто пакетная обработка в лайтруме, для некоторых фото потребуется ретушь портрета. Облата на карту Сбер банка или ЯД. СпасибоОбработка фотографий48 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Нужно сверстать одну страницу по PSD, чтобы было отзывчиво на всех экранах. Есть уже готовый вариант для мобильников, нужно дополнить, чтобы работало для обычных экранов тоже. То что есть я предоставлю - переверстывать не нужно, ...Завершен8 лет назад
Добрый день, Нужно сверстать страницу для сайта. Есть PSD файла, смотрите пожалуйста скриншот. Оплата желательно через ЯД. От вас цена и сроки. Спасибо, Сергей.Завершен8 лет назад
Добрый день, Нужно сверстать страницу для сайта. Обязательно верстка должна быть адаптивной (responsive) для всех экранов. Есть два PSD файла, смотрите пожалуйста скриншот. Оплата только через ЯД. От вас цена и сроки. Спасибо, Сергей.Завершен9 лет назад
- $20
Добрый день, 1). В админке стоит page builder плагин для редактирования контента страниц. В секции rich text перестала работать кнопка сохранить (это если зайти в редактирование (edit)). Эта проблема появилась после обновления wordpress 2). На главной ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, Есть адаптивный дизайн, уже сверстана главная страница для стандартных размеров мониторов, нужно сделать для мобильников и планшетов. Работа не сложная, смотрите скриншот. Оплата ТОЛЬКО через ЯД. Указывайте срок и цену. Спасибо, Сергей.HTML-верстка9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Добрый день, Нужно сверстать статичную кнопку на сайт. Смотрите на скриншотах. Эта кнопка будет работать как здесь http://www.livehelpnow.net/ (GET HELP - справа). Бюджет 350 рублей. Оплата через ЯД. Спасибо, Сергей.Завершен10 лет назад
Добрый день, Помогите написать редирект в .htaccess http://www.site.com/ http://site.com/ https://www.site.com/ эти урлы должны вести на этот https://site.com/ Оплата мгновенно на ЯД Сергей.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, уважаемые верстальщики! Нужно сверстать одну страницу, только html и css. JS для слайдера картинок не нужен. Смотрите скриншот, psd имеется. Срок: сдать нужно завтра (25 марта) до 17:00 (МСК). Стоимость: предлагайте сами пожалуйста. Оплата: яндекс деньги.Завершен10 лет назад
Нужно сверстать несколько простых страниц (12 страниц) для мобильной версии сайта (они все однотипные). От вас цена, срок один день (8 часов). Оплата ЯД. Указывайте цену срок сразу!Завершен10 лет назад
Добрый день, Нужно сверстать под андроид/iphone (в дальнейшем приложение будет разрабатываться с помощью phonegap) около 5-7 страниц. Есть прототип будущего приложения с уже готовой версткой, я дам ссылку для использования. Основная цель в том, что контент ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сверстать две страницы. От вас цена и сроки и предпочтительный способ оплаты.Завершен11 лет назад