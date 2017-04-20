Sefter

Сергей Sefter

 
37 летРоссия/Ставрополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать адаптивную верстку страницы на bootstrap

    Добрый день, Нужно сверстать одну страницу на bootstrap. Уже есть готовый html/css с шапкой и футером. Их переделывать не нужно и можно использовать для новой страницы. Выбранному исполнителю пришлю PSD и то, что уже сделано для другой страницы. ...

    HTMLCSSBootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка на bootstrap

    Добрый день, Нужно сверстать страницу для сайта. Обязательно верстка должна быть адаптивной (responsive) для всех экранов. Нужно использовать bootstrap. Есть PSD файл, смотрите пожалуйста скриншот. Файл PSD вышлю после выбора исполнителя. От вас стоимость и сроки. Оплата возможна яндекс деньгами. Спасибо!

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка одной страницы на bootstrap

    Добрый день, Нужно сверстать страницу для сайта. Обязательно верстка должна быть адаптивной (responsive) для всех экранов. Нужно использовать bootstrap. Есть два PSD файла (desktop и mobile), смотрите пожалуйста скриншоты. Файлы PSD вышлю после выбора исполнителя. От вас стоимость и ...

    BootstrapВерстка одной страницы
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обработка фотографии

    $50

    Добрый день! Есть 30 свадебных фотографий - нужно сделать цветокоррекцию и ретушь каждой фотографии. Оплата на карту сбер или ЯД. От вас сроки. Спасибо, Сергей.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Wordpress изменения в Genesis Child theme

    Добрый день! Нужно добавить изменения в готовый шаблон Genesis.  Главная страница блога шаблон и в шаблон постов.  Нужен человек с опытом в создании тем или в работе с темами Genesis. Кто знает как работать с hooks для шаблона и ...

    WordPressCSS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ретушь 14 фото

    Нужно обработать 14 фотографий. Отредактировать цвета, сделать ретушь лиц - если требуется (на взгляд ретушера). Выровнять горизонт на фотографиях (некоторые фото не много не ровно сняты). Для просмотра объема работы пишите в ЛС. Оплата возможна переводом на ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен ретушер

    Здравствуйте, Мне нужен ретушер для обработки около 200 фотографий со свадьбы. Большинство фотографии просто пакетная обработка в лайтруме, для некоторых фото потребуется ретушь портрета.  Облата на карту Сбер банка или ЯД. Спасибо

    Обработка фотографий48 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка - одна страница

    Добрый день, Нужно сверстать одну страницу по PSD, чтобы было отзывчиво на всех экранах. Есть уже готовый вариант для мобильников, нужно дополнить, чтобы работало для обычных экранов тоже. То что есть я предоставлю - переверстывать не нужно, ...

    PHPВерстка одной страницы
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка одной страницы из PSD

    Добрый день, Нужно сверстать страницу для сайта. Обязательно верстка должна быть адаптивной (responsive) для всех экранов. Есть два PSD файла, смотрите пожалуйста скриншот. Оплата только через ЯД. От вас цена и сроки. Спасибо, Сергей.

    Верстка одной страницы
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Исправить две JS ошибки в Wordpress теме

    $20

    Добрый день, 1). В админке стоит page builder плагин для редактирования контента страниц. В секции rich text перестала работать кнопка сохранить (это если зайти в редактирование (edit)). Эта проблема появилась после обновления wordpress 2). На главной ...

    WordPressjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • HTML Верстка

    Добрый день, Есть адаптивный дизайн, уже сверстана главная страница для стандартных размеров мониторов, нужно сделать для мобильников и планшетов. Работа не сложная, смотрите скриншот. Оплата ТОЛЬКО через ЯД. Указывайте срок и цену. Спасибо, Сергей.

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка

    $10

    Добрый день, Нужно сверстать статичную кнопку на сайт. Смотрите на скриншотах. Эта кнопка будет работать как здесь http://www.livehelpnow.net/ (GET HELP - справа). Бюджет 350 рублей. Оплата через ЯД. Спасибо, Сергей.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Htaccess редирект

    Добрый день, Помогите написать редирект в .htaccess http://www.site.com/ http://site.com/ https://www.site.com/ эти урлы должны вести на этот https://site.com/ Оплата мгновенно на ЯД Сергей.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка одной страницы

    Добрый день, уважаемые верстальщики! Нужно сверстать одну страницу, только html и css. JS для слайдера картинок не нужен. Смотрите скриншот, psd имеется. Срок: сдать нужно завтра (25 марта) до 17:00 (МСК). Стоимость: предлагайте сами пожалуйста. Оплата: яндекс деньги.

    HTMLCSSВерстка одной страницы
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта

    Нужно сверстать несколько простых страниц (12 страниц) для мобильной версии сайта (они все однотипные). От вас цена, срок один день (8 часов). Оплата ЯД. Указывайте цену срок сразу!

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка под андроид HTML5/CSS

    Добрый день, Нужно сверстать под андроид/iphone (в дальнейшем приложение будет разрабатываться с помощью phonegap) около 5-7 страниц. Есть прототип будущего приложения с уже готовой версткой, я дам ссылку для использования. Основная цель в том, что контент ...

    AndroidHTMLCSSPhoneGap
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка 2-х страниц

    Нужно сверстать две страницы. От вас цена и сроки и предпочтительный способ оплаты.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
thongx
Илья 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
4 года назад
Сделать адаптивную верстку страницы на bootstrap
Все супер, приятно было поработать!
Снова обращался к Илье за помощью в верстке страниц сайта. Всё было сделано на высшем уровне, как и в прошлый раз! Большое спасибо!
Ответный отзыв
thongx
Илья 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
4 года назад
Верстка на bootstrap
Отличный заказчик, четкое задание и коммуникация на уровне. Рекомендую.
Илья прекрасный специалист. Выполнил работу в срок и строго по предоставленному PSD файлу. Отлично понимает концепции мобильной вёрстки. Рекомендую Илью всем, кто хочет получить результат без головной боли. Большое спасибо!
Ответный отзыв
olegmukom
Олег 
27 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
4 года назад
Верстка одной страницы на bootstrap
Очень оперативный клиент, не тянет резину как многие. Всё проверил, оплатил. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Я работал с Олегом впервые и остался доволен сотрудничеством. Всё было сделано в срок и в точности по PSD макетам. Олег всегда был на связи и отвечал на любые вопросы. Обязательно буду обращаться еще!
Ответный отзыв
polinashustova
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Обработка фотографии
Сергей отличный заказчик и очень приятный в общении человек! Интересная работа и моментальная оплата! Очень рада сотрудничеству!
Полина настоящий профессионал! Все сделала качественно и быстро! Теперь с обработкой фотографий буду обращаться только к ней! Спасибо!
Ответный отзыв
LedyAngel
Алла 
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
75 отзывов
$8
10 баллов
7 лет назад
Ретушь 14 фото
Сергей отличный заказчик,моментальная оплата,всегда на связи,четко сформулированное задание.Конечно рекомендую всем фрилансерам!
Спасибо за отличную работу! Результатом доволен на 100%! Всем советую и сам уверен, что буду ещё обращаться.
Ответный отзыв