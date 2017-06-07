Ретушь фото

Необходимо сделать ретушь 1 фото. Что необходимо исправить:

1. У девочки в руках пакет. Нужно убрать пакет, убрать его отражение в подоконнике, сделать рисунок подоконника однородным и менее обшарпанным. Важно, чтобы фотошоп не был виден.

2. Штора позади девочки - сделать сплошной.

2. Футболка на спине идет волной, сделать ровнее, но не абсолютно гладко, а естественно.