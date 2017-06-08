Требуется создание фото для шаблона

Полина, мы хотели бы заказать вам и фотокнигу из наших фотографий. Выбор фото для книги на ваше усмотрение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый.
Для шаблона на битрикс https://upro.yenisite.ru/?demo_content=2838 требуется разработка превоклассных фото.
Разумеется фото должны быть уникальный и высокого качества.
Компания занимается проектированием, дизайна, архитектуры и инженерии.
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